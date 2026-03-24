De derde ronde van het nieuwe F1-seizoen staat alweer voor de deur! De Grand Prix van Japan – een favoriet bij zowel fans als coureurs, niet in de laatste plaats dankzij het geweldige Suzuka Circuit en de uitzinnige Japanse supporters – wordt dit weekend verreden. Ook het weerbericht belooft dit jaar een rol van betekenis te spelen. Na twee droge weekenden in Australië en China kan het op Suzuka zomaar gaan regenen.

Tijdens de eerste twee Grands Prix van het seizoen hielden Max Verstappen en consorten het droog. Daardoor hebben we de nieuwe auto’s nog niet in actie gezien op een natte baan. De vraag is wat het weer tijdens de komende GP van Japan gaat doen. Zelfs zonder neerslag staat het Suzuka International Racing Course garant voor spektakel, maar dit keer lijken de weergoden de Formule 1-fans misschien extra te willen vermaken. Bekijk hieronder het weerbericht voor de GP van Japan!

Weerbericht GP Japan

Japan, het land van de rijzende zon? Dat moet voor de Formule 1 nog maar blijken. De koningsklasse gaat een redelijk bewolkt weekend tegemoet, met mogelijk ook de nodige regenval. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, blijft het nog relatief aangenaam. Vooral in de ochtend wordt er veel zon verwacht en loopt de temperatuur op tot ongeveer 17 graden Celsius. De kans op neerslag is vooralsnog nihil.

Waar het op vrijdag nog vriendelijk weer is in Suzuka, wordt het richting het weekend steeds grijzer rond het circuit. Vooral op zaterdag lijkt het weer om te slaan. Het wordt zo’n 18 graden Celsius, maar in de middag trekt het dicht en waarschuwen de voorspellingen zelfs voor lokale stormen. Tijdens de kwalificatie, die zaterdagmiddag op het programma staat, ligt de kans op regen rond de 45 procent. Op zondag, de dag van de race, klaart het mogelijk weer wat op. De temperatuur blijft rond de 18 graden Celsius en het wordt lichtbewolkt, al blijft er met ongeveer 25 procent kans op neerslag wel een dreiging van een natte race hangen boven Suzuka.

