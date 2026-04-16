Oliver Bearman geeft een update over zijn gezondheid na zijn zware crash op Suzuka. De Haas-coureur kwam met een impact van 50G in de barrières van het bekende Japanse circuit, nadat hij moest uitwijken voor een verdedigende actie van Franco Colapinto. Bearman was echter dezelfde week alweer aan de slag bij Haas: ‘Woensdag of donderdag zat ik alweer in de simulator’.

Oliver Bearman liet de hele paddock in Suzuka schrikken. De jonge coureur knalde met een impact van 50G tegen de barrières tijdens de GP Japan, nadat hij eerder een veel langzamere Franco Colapinto moest ontwijken. Al vrij snel na de zware crash werd bekend dat Bearman geen breuken heeft overgehouden aan het incident, maar nog steeds de effecten ervan voelt.

“Ja, het gaat goed, bedankt voor het vragen”, vertelt Bearman aan Sportbible over zijn gezondheid. “Het was wel lastig om naar huis te reizen, want natuurlijk bewoog ik na de crash niet zoveel.” Toch denkt de Haas-coureur dat hij geluk had met zijn crash. Hij kon diezelfde week alweer aan de slag voor zijn renstal. “Ik had een zwelling aan mijn knie, maar alles is nu weer in orde. Gelukkig was het mijn rechterknie, dus ik had er geen last van.

Weer aan de slag

“Eigenlijk zat ik woensdag of donderdag alweer in de simulator, omdat mijn broer en ik aan het trainen waren voor een uithoudingsrace in het weekend”, vervolgt Bearman. “Het had veel erger kunnen zijn. Ik ben dus heel, heel dankbaar en kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan in Miami.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.