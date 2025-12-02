De allerlaatste Grand Prix van het jaar staat voor de deur! Dit weekend wordt het seizoen traditiegetrouw afgesloten met de GP van Abu Dhabi. Het belooft een editie te worden om nooit te vergeten: drie coureurs – onder wie regerend kampioen Max Verstappen – maken nog kans op de wereldtitel. Gaat het weer nog een rol van betekenis spelen tijdens de ontknoping? Check hier het volledige weerbericht voor de GP van Abu Dhabi!

Het circuit van Yas Marina is sinds 2009 het vaste decor voor de slotrace in de Formule 1. Echter, slechts vier keer werd er daadwerkelijk een kampioenschap beslist in Abu Dhabi. In 2010 pakte Sebastian Vettel in de seizoensfinale zijn eerste wereldtitel, in 2014, 2016 en 2021 volgden respectievelijk Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Max Verstappen hem op. Laatstgenoemde jaagt dit weekend op zijn vijfde kampioenschap op rij, maar moet daarvoor wel zien af te rekenen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Kan het weerbericht voor de GP van Abu Dhabi hem wellicht in de kaart spelen?

Weerbericht GP Abu Dhabi

Het zal niemand verbazen: de omstandigheden in Abu Dhabi wijken nauwelijks af van wat we gewend zijn. Ook tijdens de seizoensfinale wordt het warm en kurkdroog in de woestijn. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, is het licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 28 graden Celsius. Er waait een zachte noordenwind en de kans op neerslag bedraagt een luttele 5 procent. Verwaarloosbaar dus.

Die lijn zet zich voort in het weekend. Op zaterdag, tijdens de derde vrije training en de kwalificatie, blijft het uitstekend toeven in Abu Dhabi. De zon zal flink schijnen en de regenkans is nul komma nul. De temperatuur loopt op tot maximaal 29 graden Celsius. Op zondag, wanneer de allesbeslissende Grand Prix wordt verreden, zijn de omstandigheden opnieuw ideaal. Tijdens de openingsronden baadt Yas Marina in het zonlicht en wordt het opnieuw zo’n 29 graden. ‘s Avonds koelt het af naar ongeveer 25 graden Celsius en van regen is geen enkele sprake.

