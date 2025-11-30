De Grand Prix van Abu Dhabi markeert de spectaculaire afsluiting van het Formule 1-seizoen. Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 december strijkt de koningsklasse neer op het iconische Yas Marina Circuit: klaar voor drie dagen vol spannende vrije trainingen, kwalificatie en de ultieme finale: de race onder kunstlicht. Met exact 58 ronden over het 5,281 km lange circuit wordt de kampioen van het seizoen definitief gekroond.

Lees alles over de GP van Abu Dhabi: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

De GP van Abu Dhabi is traditioneel de slotrace van het F1-seizoen, en 2025 is geen uitzondering. Het evenement vindt plaats op Yas Island, Abu Dhabi, en beslaat 58 ronden op het 5,281 km lange Yas Marina Circuit, goed voor een totale afstand van 306,183 km. Het circuit op Yas Marina bestaat sinds 2009 en heeft sindsdien ieder seizoen de spannende seizoensfinale gehost. Naarmate de avond valt, krijgt de locatie zijn unieke sfeer: de race gaat van start bij zonsondergang en eindigt onder kunstlicht.

Hoe laat begint de GP van Abu Dhabi 2025

Vrijdag 5 december Eerste vrije training: 10:30 – 11:30 uur

Tweede vrije training: 14:00 – 15:00 uur Zaterdag 6 december Derde vrije training: 11:30 – 12:30 uur

Kwalificatie: 15:00 – 16:00 uur Zondag 7 december Race: 14:00 uur

