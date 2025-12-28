Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Monaco. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 8 van 24: Bas Holtkamp over sterren.

In Monaco is alles in de overtreffende trap: de jachten, auto’s, feestjes, noem maar op. De gridwalk hoort ook in dit rijtje thuis. Nergens op de F1-kalender struikel je over zoveel sterren en VIP’s als hier.

De arme controlepostmedewerkers hebben hun handen vol alle pasjes en speciale stickers te controleren van de grote stoet sterren, journalisten, fotografen en teampersoneel die zich richting de trap van de brug op weg naar de grid wurmt. Niet iedereen blijkt in de chaos het juiste toegangsbewijs te hebben, tot groot ongenoegen van een aantal luidruchtige ‘maar ik ben heel belangrijk’-types.

Bodyguards

Op de propvolle grid is het helemaal een gekkenhuis en je kunt werkelijk over de hoofden lopen. Ik sta oog in oog met supersterren als Kylian Mbappé, Dua Lipa, Zinédine Zidane en Patrick Dempsey. De vele bodyguards doen er alles aan hen veilig over de grid te loodsen, terwijl de cameraploegen over elkaar buitelen om een glimp van hen op te vangen.

Je zou haast vergeten dat er over enkele minuten een Formule 1-race wordt gestart vanaf deze plek. De monteurs houden hun hart vast en staan in een kring om de peperdure bolides waar met zoveel zorg en toewijding aan is gewerkt. Het blijft overigens opmerkelijk dat er nog nooit iemand met iets teveel bubbels in het lijf is gestruikeld over een voorvleugel van één van die auto’s die daar zo gruwelijk in de weg staan. Want kom nou zeg, daar komen we hier toch niet voor?

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)