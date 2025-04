Na een drukke triple header kon de Formule 1 wel een korte pauze gebruiken! Afgelopen weekend stond er even geen race op de kalender, maar inmiddels kunnen we ons opmaken voor de GP van Miami. Deze eerste ronde op Amerikaanse bodem staat tevens in het teken van het sprintformat. De vraag is natuurlijk wat de weergoden in Florida voor ons in petto hebben. Check hier het weerbericht voor de GP van Miami!

“The city where the heat is on”, rapte Hollywood-acteur Will Smith over Miami in een van zijn populairste liedjes. Daar is geen woord van gelogen. Ook tijdens het aankomende sprintweekend belooft het lekker warm te worden in het zuiden van Florida. Toegegeven, temperaturen zoals we die zagen tijdens de races in Bahrein en Saoedi-Arabië komen niet voorbij. Bovendien voorspelt het huidige weerbericht voor de GP van Miami ook de nodige regenval.

Weerbericht GP Miami

Op de openingsdag, vrijdag, wordt het maximaal 27 graden Celsius. Wanneer de eerste vrije training en de sprintkwalificatie worden verreden, blijft het overwegend droog. De kans op neerslag bedraagt slechts 15 procent. Verder krijgen Max Verstappen en consorten te maken met een hoge luchtvochtigheid. De vraag is of deze tropische omstandigheden direct een rol gaan spelen – met name als we het hebben over de temperatuur in de banden en de bijbehorende grip op de baan.

Ook zaterdag wordt het warm. Wanneer de sprintrace en de reguliere kwalificatie op het programma staan, wordt het zo’n 28 graden Celsius. Bovendien wordt er geen bewolking verwacht, dus krijgen de coureurs en de vele toeschouwers te maken met een felle zon. ’s Avonds koelt het iets af en slaat het weer volledig om. Volgens de huidige weersvoorspellingen kan het dan gaan stormen, en met name in de avond wordt het erg regenachtig in Miami. Tijdens de Grand Prix belooft het opnieuw warm te worden – ongeveer 28 graden – en kan het ook gaan regenen. Het wordt hoe dan ook een beetje bewolkt, en in de middag bedraagt de kans op neerslag zo’n 80 procent.

