Meesterontwerper Adrian Newey verbond zich in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan aan Aston Martin. Volgend jaar mag de gevierde Engelsman officieel aan de slag in Silverstone. Mercedes-teambaas Toto Wolff vist in dit dezen achter het net; ook hij zou hebben geprobeerd Newey te contracteren. Wolff verklaarde echter dat hij er bewust voor koos om de ontwerper niet binnen te halen.

Crash.net vroeg aan Toto Wolff of Adrian Newey überhaupt op de radar van Mercedes had gestaan. “Elk team heeft er wel over nagedacht”, reageerde de Oostenrijker. “James (Allison, red.) en ik hebben het ook besproken, maar we kwamen tot de conclusie dat we vertrouwen hebben in ons huidige team. Daar willen we mee doorgaan. Dat gezegd hebbende, hebben we wel groot respect voor Newey.”

Wolff hoopt dat Adrian Newey bij Aston Martin voor een ommekeer kan zorgen. De teambaas moedigt altijd wat extra competitiviteit aan. “Het cv van Newey spreekt voor zich”, aldus Wolff. “Als je naar de statistieken kijkt, is hij de beste ontwerper in de geschiedenis van de Formule 1. In combinatie met Andy Cowell (ex-motorbaas van Mercedes, nu werkzaam bij Aston Martin, red.) kunnen zij een behoorlijk imposant pakket samenstellen.”

“Dat is alleen maar goed”, vervolgde Wolff. “Hoe meer teams meestrijden in de top, hoe beter. Ik denk dat er op dit moment vier rijders meedingen naar de titel bij de coureurs, en McLaren heeft onlangs de leiding genomen in het constructeurskampioenschap – dat is toch prachtig? Wie had dat vijf maanden geleden gedacht? Als een team als Aston Martin, met zo’n grote naam, deel kan uitmaken van de kopgroep, zou dat fantastisch zijn.”

