Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de situatie bij McLaren goed in de gaten. Het viel de Oostenrijker op dat de renstal in China met wat problemen te maken kreeg, maar Marko trekt alsnog wel een verontrustende conclusie voor zijn eigen team. “We moeten in de komende vijf races met verbeteringen komen, anders is het te laat”, waarschuwt de adviseur.

Er stonden tot nu toe nog maar twee Grands Prix op de kalender, en beide races werden door een MCL39 gewonnen. Lando Norris reed als eerste over de finishlijn in Australië, terwijl teamgenoot Oscar Piastri een week later de zege in Shanghai pakte. Alleen Lewis Hamilton, winnaar van de sprintrace in China, weerhield McLaren er tot nu toe van om alles te winnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet daarom grote gelijkenissen tussen het Britse team en de dominantie van zijn eigen renstal in 2023.

“Ze zijn zoals wij waren in 2023, met een auto die werkt onder alle omstandigheden, in elk weer en op elk circuit”, legt de Oostenrijker uit aan de Kleine Zeitung. “In China verzwakten ze voor het eerst een beetje, vooral Lando Norris. Maar McLaren is momenteel de absolute favoriet met twee sterke coureurs en een sterke auto.”

‘Anders is het te laat’

Betekent Marko’s conclusie over McLaren dat Red Bull dan maar de handdoek in de ring gooit? Absoluut niet. “We moeten snel updates uitbrengen die echt werken”, waarschuwt de adviseur wel. “Natuurlijk komen deze niet allemaal tegelijk en als een onderdeel niet werkt, moeten we verbeteringen aanbrengen. Maar om het wereldkampioenschap te winnen, moeten deze verbeteringen in de komende vijf races worden doorgevoerd, anders is het te laat.”

