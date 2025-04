McLaren domineerde de eerste twee raceweekenden van het jaar, met een zege voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri. De twee coureurs zijn daarom ook alle twee niet geheel verrassend grote kanshebbers voor de wereldtitel. Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt echter dat een eventuele interne strijd bij McLaren de deur openzet voor een vijfde wereldtitel van Max Verstappen.

Met al twee Grand Prix-zeges op hun naam beleeft McLaren een geweldige seizoenstart. De huidige constructeurskampioen gaat met 78 punten aan de leiding, en zowel Lando Norris als Oscar Piastri is kanshebber voor de wereldtitel bij de coureurs. Kortom, het gaat McLaren momenteel voor de wind.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet echter toch nog een hele goede kans voor Max Verstappen om er met zijn inmiddels vijfde wereldtitel vandoor te gaan. De Nederlander staat immers maar acht punten achter kampioenschapsleider Norris. Tegenover OE24 bevestigt Marko dat een vijfde wereldtitel voor Verstappen hét doel is van Red Bull voor dit seizoen. “En met een achterstand van acht punten na twee races is er eigenlijk nog niets gebeurd”, aldus de Oostenrijker.

Verstappen-vriendelijk circuit

Bovendien staat dit raceweekend Suzuka op de planning, een circuit dat de Nederlander goed ligt. “Afgezien van het feit dat Norris en Piastri hopelijk nog een tijdje punten van elkaar blijven stelen, komt er een echt Verstappen-vriendelijk circuit aan”, hoopt Marko op een interne strijd bij McLaren. “Op Suzuka komen zijn rijvaardigheden nog beter tot hun recht. Bovendien is het een van zijn absolute favorieten. Hij heeft er onlangs drie keer gewonnen. We hopen ook dat de RB21 beter presteert dan in China.”

