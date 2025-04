Oud-kampioen Jacques Villeneuve meent dat Oscar Piastri enkele opvallende clausules in zijn contract heeft staan. Zo zou McLaren zijn teamgenoot, Lando Norris, geen voorkeursbehandeling mogen geven. In het verleden was er veel te doen over de rolverdeling binnen McLaren en de veelbesproken ‘papaja-regels’. Volgens Villeneuve heeft Piastri voorlopig vrij spel om te concurreren met zijn Britse tegenhanger.

“Hij (Piastri, red.) heeft een contract dat hem beschermt,” aldus Villeneuve tegenover CardPlayer. “Zolang beide coureurs de titel kunnen winnen, zal er geen sprake zijn van teamorders. Alleen als er iets groots speelt in het constructeurskampioenschap of als een van hen een probleem heeft in de race, grijpt het team in – zoals vorig jaar.” De wereldkampioen van 1997 benadrukt dat McLaren nu een sterke uitgangspositie heeft. Beide rijders kunnen goed met de auto overweg, waardoor ze het kampioenschap kunnen controleren.

Toch ziet Villeneuve duidelijke verschillen tussen Piastri en Norris. Laatstgenoemde zou altijd moeite hebben met de voorkant van de auto. “Hij gebruikt zijn voorbanden iets te veel,” lichtte de Canadees toe. “Het circuit in China genereerde veel onderstuur, waardoor hij zijn banden opvreet. Hij zou het daar altijd moeilijk hebben.” Norris kwam in Shanghai als tweede over de streep, achter Piastri.

Interne titelstrijd?

“Het verschil tussen de eerste en tweede plaats is groot, zeker qua punten,” vervolgde Villeneuve. “Daarom was het voor Norris zo belangrijk om zoveel mogelijk punten te blijven pakken. Hij weet dat Piastri op de lange termijn een bedreiging vormt voor zijn titelkansen,” zei Villeneuve scherp. “Uiteindelijk is het altijd het moeilijkst als je naaste rivaal toevallig ook je teamgenoot is.”

Op wie zet Villeneuve zijn geld? “Piastri ging in China beter met de druk om dan Norris,” reageerde hij. “Norris was het hele weekend sneller, maar wanneer het erop aankwam, maakte hij een paar cruciale fouten in de kwalificatie. Daardoor verliep zijn race ook niet optimaal. Piastri bleef koel en haalde het maximale uit zijn weekend. Hij had een goede kwalificatie, een sterke start en presteerde goed aan de leiding.” Anders dan andere analisten wil Villeneuve de verwachtingen temperen. Een interne titelstrijd à la Hamilton-Rosberg of Alonso-Hamilton ziet hij niet gebeuren. “Daar is helemaal geen sprake van,” besloot hij.

