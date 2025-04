Te midden van alle onrust binnen Red Bull en de aanhoudende exit-geruchten rondom Max Verstappen werd Oscar Piastri genoemd als een mogelijke opvolger van de Nederlandse kampioen. Piastri is inmiddels een drievoudig racewinnaar en heeft al bewezen dat hij niet onderdoet voor teamgenoot Lando Norris. Zelf ontkracht hij de geruchten dat hij een transfer naar de Oostenrijkers heeft overwogen.

Oscar Piastri tekende onlangs een nieuw, meerjarig contract met het team van McLaren. Voordat hij zijn handtekening zette, werd gespeculeerd dat de Australiër ook bij andere teams had gelobbyd. Bij de Britse renstal moet hij immers altijd de spotlight delen met Lando Norris. De omstreden papaja-regels van 2024 liggen nog vers in het geheugen. Kan Piastri wel een titel veroveren als hij altijd rekening moet houden met de belangen van zijn teamgenoot?

‘Andere teams waren geen optie’

Daarom gingen er geruchten dat Piastri ook had geïnformeerd naar een contract bij Red Bull. De kans is groot dat Max Verstappen vroeg of laat vertrekt, zeker nu de resultaten tegenvallen ten opzichte van voorgaande jaren. Had Piastri hem willen opvolgen bij de Oostenrijkse renstal, of was hij altijd van plan om trouw te blijven aan McLaren? Tegenover The Times bevestigde hij het laatste.

“Voor mij waren andere teams nooit echt een optie”, reageerde hij. “McLaren is, in de eerste plaats vanuit het perspectief van de auto, maar ook vanuit het perspectief van de teamomgeving, de plek waar ik wil zijn. Veel andere coureurs zouden hier ook willen rijden. Ik heb er vertrouwen in dat ik met dit team kan winnen.” Het moge duidelijk zijn dat Piastri bij McLaren geen voorkeursrol geniet, al gelooft hij dat hij op de lange termijn een leidersrol zou kunnen krijgen. “Als ik daar geen vertrouwen in had, had ik dit lange contract misschien niet getekend”, besloot hij.

Alvorens Oscar Piastri een nieuw contract tekende bij McLaren, werd hij gelinkt aan een transfer naar Red Bull (Getty Images)

