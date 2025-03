Past de RB21, en de voorgangers van de wispelturige bolide, alleen maar bij de ‘scherpe’ rijstijl van Max Verstappen? De theorie deed de ronde nadat Liam Lawson na twee teleurstellende Grand Prix-weekenden werd teruggezet naar Racing Bulls. Voormalig Red Bull-junior Jaime Alguersuari weerlegt de geruchten: ‘Geen ingenieur ter wereld bouwt een auto voor specifieke rijstijl’.

Max Verstappen heeft tijdens de GP Japan een nieuwe teamgenoot in de RB21 naast zich: Yuki Tsunoda. Het is inmiddels de zesde teamgenoot van de Nederlander bij Red Bull, waardoor er inmiddels een soort ‘vloek’ lijkt te rusten op het tweede stoeltje van de Oostenrijkse renstal. Critici denken zelfs dat alle Red Bull-bolides alleen maar om Verstappens rijstijl heen worden gebouwd, waardoor teamgenoten meer moeite hebben met het besturen van de auto’s.

Elke situatie

Onzin, zo legt voormalig Red Bull-junior Jaime Alguersuari uit. De Spanjaard reed tussen 2009 en 2011 voor Red Bulls zusterteam Toro Rosso. “Er is geen ingenieur ter wereld die een auto bouwt voor een specifieke rijstijl”, legt de oud-F1-coureur uit tegen talkSPORT. “Max begrijpt nu eenmaal hoe hij in elke situatie en onder elke omstandigheid moet rijden. Hij heeft talent genoeg om elke kleine verandering aan te voelen en om grip te vinden op een ongelooflijke manier die verder niemand kan voelen en vinden.”

Volgens Alguersuari heeft Verstappen wel een hele ‘scherpe’ rijstijl. “Alle coureurs weten dat een ondersturende auto absoluut langzamer is dan een iets scherpere, oversturende auto”, vervolgt de oud-coureur. “Dat is glashelder sinds je in de Formule Ford of Formule 3 of Formule 4 of wat dan ook rijdt.” Tsunoda gaf in ieder geval al aan de RB21 op de simulator ‘niet zo’n uitdagende auto’ te vinden. De Japanner hoopt daarom in Japan op het podium te eindigen.

