Yuki Tsunoda stond zondag voor het eerst de pers te woord sinds zijn promotie naar Red Bull. Afgelopen week werd bekend dat de Japanner na ruim vier jaar bij Racing Bulls eindelijk de overstap naar het hoofdteam zou maken. Liam Lawson moest na twee teleurstellende Grands Prix al het veld ruimen. Tsunoda wil niet te hoog inzetten, maar droomt wel van een podiumplek tijdens zijn thuisrace in Suzuka.

Tijdens een evenement met levenslange sponsor Honda in Tokio deelde Tsunoda zijn enthousiasme over zijn promotie naar Red Bull. “Ik wil mijn verwachtingen niet te hoog stellen, maar natuurlijk wil ik op het podium staan tijdens de Japanse GP”, verklaarde hij tegenover de aanwezige media. “Ik denk echter niet dat het vanaf het begin zo goed zal gaan. Ik moet de auto eerst leren begrijpen en geleidelijk ontdekken hoe deze zich verhoudt tot die van Racing Bulls.”

“Zodra ik me meer op mijn gemak voel en van de auto kan genieten, denk ik dat de resultaten snel zullen volgen”, vervolgde hij. “Als dat betekent dat ik straks op het podium sta, zou dat fantastisch zijn.” De 24-jarige coureur gaf toe dat hij verrast was dat hij het Red Bull-stoeltje al zo snel mocht overnemen. Eind vorig jaar werd hij nog overgeslagen ten gunste van zijn toenmalige teamgenoot Liam Lawson.

‘Ik dacht: ‘Wow, dit gaat interessant worden”

“Ik had nooit gedacht dat ik voor Red Bull zou racen tijdens de Japanse GP”, lichtte hij toe. “Natuurlijk ben ik blij, maar ik heb ook het gevoel dat het team aan het veranderen is. Aanvankelijk leek het helemaal niet realistisch dat ik nu al voor Red Bull zou rijden. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik: ‘Wow, dit gaat interessant worden.’ Ik denk niet dat ik ooit in een meer gespannen en tegelijkertijd uitdagende situatie heb gezeten. Het wordt ongetwijfeld een spannende race.”

De vraag is of Tsunoda straks goed uit de voeten kan met de Red Bull RB21. De bolides van de Oostenrijkers staan erom bekend lastig te besturen te zijn. Tsunoda vond zijn eerste tests in de simulator niet ‘vreemd’, maar gaf toe dat hij graag enkele aanpassingen zou doorvoeren om de auto beter bij zijn rijstijl te laten aansluiten. “Op de simulator vond ik het niet zo’n uitdagende auto”, legde hij uit. “Natuurlijk gedraagt hij zich op bepaalde vlakken anders, maar dat voelde verder niet heel vreemd. Ik wil er gewoon een auto van maken die anders is dan die van Verstappen, zodat ik hem langzaam beter kan begrijpen.”

