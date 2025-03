Liam Lawson is na twee races alweer Red Bull-coureur af. De Nieuw-Zeelander moet na de GP China, waarin de coureur zestiende werd, zijn RB21 afstaan aan Yuki Tsunoda. Maar hoelang krijgt de Japanner de tijd om zich te bewijzen? Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult de ‘deadline’ van Tsunoda.

De vroege rijderswissel binnen de Red Bull-familie zorgde voor behoorlijk wat opschudding deze week. Terwijl Yuki Tsunoda eindelijk de langverwachte promotie naar Red Bull kreeg, werd Liam Lawson na twee Grands Prix teruggezet naar Racing Bulls. Adviseur Helmut Marko benadrukt dat de ruil ook in het belang van de Nieuw-Zeelander zelf was.

“We moesten ingrijpen voordat Liam zijn vertrouwen helemaal verloor”, legt Marko uit tegen Speedweek. “We moeten ook niet vergeten dat zijn carrière nog niet voorbij is. Hij rijdt weer voor Racing Bulls, een team met een auto die altijd goed is voor punten. Een auto die ook veel makkelijker te besturen is, en een team waarin hij het niet hoeft op te nemen tegen Max Verstappen.”

Einde van het seizoen

De meer ervaren Tsunoda, die bezig is met zijn vijfde seizoen in de Formule 1, krijgt volgens Marko langer de tijd om zich te bewijzen als teamgenoot van Max Verstappen. De Red Bull-adviseur onthult dat de Japanner ‘tot en met het einde van het seizoen’ in de Red Bull mag rijden. “We geloven dat hij het kan doen”, aldus Marko tegen BBC Radio 5 Live. “Tsunoda heeft een grote stap gemaakt. Hij heeft meer zelfvertrouwen en hij heeft dit jaar al twee hele goede races gereden.”

