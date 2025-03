Red Bull-adviseur Helmut Marko verdedigt Red Bulls besluit om Liam Lawson en Yuki Tsunoda om te wisselen. De Nieuw-Zeelander kreeg deze week te horen dat zijn Red Bull-avontuur er, voorlopig, op zit, terwijl de Japanner eindelijk promotie maakt naar het topteam. Volgens Marko is de coureurswissel ook in het voordeel van Max Verstappen.

Het besluit vanuit Red Bull om Liam Lawson na twee races alweer terug te zetten naar Racing Bulls kreeg vanuit verschillende hoeken veel kritiek. Zo beschuldigde oud-F1-coureur Giedo van der Garde Red Bull van pestgedrag jegens Lawson, en ook Jos Verstappen liet doorschemeren het niet eens te zijn met het besluit. Adviseur Helmut Marko legt uit waarom de renstal toch doorzet, en nu volledig voor Yuki Tsunoda gaat.

“We maken dit jaar een hele andere Yuki mee”, vertelt de Oostenrijker aan De Telegraaf. “Hij heeft in de eerste weken geen fouten gemaakt, is snel, heeft een nieuw management en is vol vertrouwen. We denken dat hij met zijn ervaring een steentje kan bijdragen om de auto ook beter te laten worden. Yuki heeft zijn ups en downs gehad, maar is volwassen geworden.”

Voordeel voor Max

Max Verstappen liet eerder, middels een like op Instagram, weten het niet eens te zijn met de managementstijl van Red Bull. Marko bevestigt dat de viervoudig wereldkampioen inderdaad niet blij is met de maatregel. “Maar we hebben twee auto’s vooraan nodig”, legt Marko uit. “Niet alleen voor het constructeurskampioenschap, maar ook om Max aan zijn vijfde wereldtitel te helpen. We kunnen de ervaring en de vorm van Yuki nu goed gebruiken. Dat telt. Aan het einde van de rit is dat in het voordeel van het team. En dat betekent dus ook in het voordeel van Max.”

