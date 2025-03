Red Bull maakte donderdag bekend dat Liam Lawson per direct wordt vervangen door Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander kreeg slechts twee Grands Prix de kans bij het hoofdteam, alvorens de teamleiding hem de bons gaf. Toegegeven, Lawson presteerde de afgelopen drie weken ondermaats, maar in dit geval lijkt de Red Bull-top wel erg tactloos te opereren, zo blijkt uit de reacties van meerdere Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen.

Voormalig Formule 1-coureur en analist Giedo van der Garde was een van de eersten die het opnam voor Lawson. Hij plaatste donderdag een uitgebreid bericht op zijn Instagram-account, een pleidooi voor Lawson waarin hij de werkwijze van Red Bull afkeurde. “Ik word een beetje moe van al dat commentaar dat de Formule 1 de zwaarste sport is als het gaat om prestaties en dat je, als je te weinig presteert, de consequenties maar onder ogen moet zien,” aldus Van der Garde. “Ja, je moet presteren, en ja, de druk is waanzinnig. Maar naar mijn mening komt dit meer in de buurt van pesten of een paniekactie.”

Coureurs nemen afstand van Red Bull

Het bericht van Van der Garde ging behoorlijk viraal binnen de autosportwereld. Daarbij werd het geliket door meerdere Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen. Meerdere bronnen meldden deze week al dat de regerend kampioen het niet eens was met de beslissing om Lawson nu al de deur te wijzen. Naast Verstappen hebben ook Oscar Piastri, Pierre Gasly en Nico Hülkenberg het bericht inmiddels geliket, evenals vele andere kopstukken uit de autosport. Zij lijken duidelijk afstand te nemen van de managementstijl van Red Bull, die volgens sommige experts de carrières van veelbelovende coureurs meer kwaad dan goed doet.

Met de aanhoudende onrust binnen Red Bull en alle kritiek die het team te verduren krijgt, is het nog maar de vraag hoe lang Max Verstappen voor het Oostenrijkse team wil blijven rijden. Het is veelzeggend dat hij openlijk kritiek op zijn werkgever durft te ‘steunen’. Naast het feit dat hij de afgelopen jaren maar zelden kon terugvallen op een stabiele teamgenoot, laat ook de RB21 voorlopig te wensen over. Zo kan men langzaam beginnen te speculeren dat deze interne chaos hem hard richting de uitgang duwt, helemaal nu de andere grote topteams in de rij staan om hem te contracteren.

Meerdere Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen, lijken afstand te nemen van manier waarop Red Bull omgaat met debutant Liam Lawson (Getty Images)

