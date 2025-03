Donderdag maakte Red Bull wereldkundig dat Liam Lawson wordt teruggezet naar het team van Racing Bulls. Na slechts twee Grands Prix voor het hoofdteam moet de 23-jarige Nieuw-Zeelander plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Het gebeurt niet vaak dat een coureur al na twee races de zak krijgt, zelfs niet in de keiharde wereld van de Formule 1.

De laatste keer dat een coureur zo snel de deur werd gewezen, was alweer drie decennia geleden. Het overkwam de Italiaan Ivan Capelli, die in 1993 slechts twee keer uitkwam voor het team van Jordan. Capelli werd ingehuurd als ervaren coureur, een stabiele factor naast de debuterende Rubens Barrichello. Op het eerste gezicht leek hij een goede aanwinst, gezien het feit dat hij eerder voor Ferrari had gereden en bijna races had gewonnen in de March-bolides van Adrian Newey.

Vroege exit

Teambaas Eddie Jordan had aanvankelijk zijn zinnen gezet op Ayrton Senna, maar de drievoudig wereldkampioen verlengde in 1993 zijn contract bij McLaren. Zo kwam de Ier, in zijn derde seizoen in de Formule 1, uiteindelijk uit bij Ivan Capelli. In aanloop naar de openingsrace in Zuid-Afrika kampte de Italiaan echter direct met technische problemen aan zijn Jordan 193. Op het asfalt van Kyalami kwam hij niet verder dan de tweede ronde – een kostbare crash maakte een einde aan zijn race.

LEES OOK: Villeneuve onverbiddelijk: ‘Lawson heeft ontslag te danken aan arrogante houding’

Dat was nog niets vergeleken met de daaropvolgende Grand Prix van Brazilië. March trok zich in aanloop naar de race terug uit het kampioenschap, waardoor het aantal auto’s dat mocht deelnemen na de kwalificatie werd teruggebracht naar vijfentwintig. In een veld met zesentwintig auto’s zou er dus telkens één coureur afvallen. Op Interlagos was dat, je raadt het al, Ivan Capelli. Worstelend met de wegligging van zijn 193 eindigde hij stijf achteraan tijdens de kwalificatiesessie, ruim twee seconden achter teamgenoot Barrichello. Deze blunder betekende het einde van zijn Formule 1-carrière – de Italiaan werd vervangen door de Belg Thierry Boutsen, al zou ook hij het einde van het seizoen niet halen. Tegen het einde van het jaar had Jordan liefst zes verschillende coureurs ingezet. Het is te hopen dat het Red Bull dit jaar beter vergaat!

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.