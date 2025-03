Het Red Bull-avontuur van Liam Lawson kwam donderdag na slechts twee races al ten einde. Puntloze Grands Prix in Melbourne en Shanghai betekenden het einde voor de Nieuw-Zeelander. In de media wordt de keuze van Red Bull om hem nu al de bons te geven, alom bekritiseerd. Oud-kampioen Jacques Villeneuve kiest echter een ander geluid en vindt dat Lawson zich met zijn ‘arrogantie’ in de voet heeft geschoten.

Donderdagochtend maakte Red Bull bekend dat Yuki Tsunoda de plaats van Liam Lawson zal innemen vanaf de Grand Prix van Japan. Na een uitvalbeurt in Australië en twee teleurstellende kwalificatiesessies in China – tweemaal laatste – kozen de Oostenrijkers direct voor een ruil. Zodoende keert Lawson terug naar het neventeam Racing Bulls, waar hij zich verder moet ontwikkelen als Formule 1-coureur.

Oud-kampioen Jacques Villeneuve denkt dat het Red Bull-avontuur van Lawson gedoemd was te mislukken, mede dankzij diens ‘arrogante’ houding in de aanloop naar promotie. Hij doelt onder andere op eerdere aanvaringen met Fernando Alonso en Sergio Pérez in het vorige seizoen. “Deze twee races hebben hem niet veel goeds gebracht”, lichtte Villeneuve toe tegenover NZCasino. “Het is heel simpel en dat is het risico. Als je met Red Bull begint, moet je er meteen vol voor gaan. Dat is de prijs die je betaalt om in het beste team te worden geplaatst.”

Herstellen bij Racing Bulls?

“Als het niet lukt, wordt dat onmiddellijk afgestraft”, vervolgde de Canadees. “Zo is het nu eenmaal. En dat is oké, zo hoort het ook te zijn. Persoonlijk dacht ik dat ze hem misschien nog drie races zouden geven als de Formule 1 terugkeert naar Europa, zodat ze een weloverwogen beslissing konden nemen. Maar we moeten niet vergeten hoe arrogant hij de sport binnenkwam. Vorig jaar zei hij meerdere keren hoe geweldig hij zou zijn en had hij wel een beetje een houding.”

Van Der Garde beschuldigt Red Bull van pestgedrag: 'Lawson wordt verpletterd'

“Als de resultaten dan uitblijven, zal iedereen nog sterker reageren”, legde Villeneuve uit. “Daarbij is het ook het slechtste resultaat ooit in een Red Bull-auto. Dus hij betaalt nu de prijs voor hoe hij zichzelf heeft geprofileerd.” Villeneuve verwacht wel dat Lawson zich bij Racing Bulls kan herpakken. “Red Bull heeft gegevens die wij niet hebben”, besloot hij. “Dus ze weten dat Lawson het gewoon niet aankan en Suzuka is een verraderlijk circuit. Daar wil je niet racen met de verkeerde houding. Red Bull heeft nu toch al besloten dat hij is opgebrand, dus dan kun je hem net zo goed meteen vervangen. Dan kan hij misschien nog herstellen.”

