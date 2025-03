Jos Verstappen heeft via een reactie op Instagram laten doorschemeren het oneens te zijn met het besluit van de leiding van Red Bull om Liam Lawson al na twee races aan de kant te zetten. De Nieuw-Zeelander wordt na twee F1-races ingeruild voor de Japanner Yuki Tsunoda, Lawson gaat terug naar het opleidingsteam Racing Bulls.

“Ik hoop echt dat je het geweldig gaat doen. Hij verdient het om in de Formule 1 te rijden”, zo schrijft Verstappen onder de aankondiging van Racing Bulls.

Red Bull krijgt veel kritiek te verduren op het meedogenloze besluit om Lawson al na twee races te slachtofferen. Onder andere Giedo van der Garde trok fel van leer. Zijn bericht kon op goedkeuring rekenen van onder andere Max Verstappen en andere F1-coureurs.

