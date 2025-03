Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt een stuk positiever tegen de recente prestaties van Max Verstappen in de RB21 aan dan zijn Red Bull-collega’s. Terwijl adviseur Helmut Marko ‘een technische achterstand’ bespeurt bij de Red Bull-bolide en Max Verstappen zelf de bolide ‘moeilijk te besturen’ vindt, bestempelt de Britse teambaas de RB21 als ‘geen slechte auto’.

Max Verstappen staat momenteel met 36 punten op zijn naam tweede in het coureurskampioenschap. Een knappe prestatie van de Nederlander, vooral omdat de RB21, in Verstappens eigen woorden, ‘moeilijk te besturen’ is. Tijdens de GP China kon Verstappen zelfs op de harde banden de Ferrari van Charles Leclerc inhalen én de rondetijden van de twee McLarens vooraan evenaren.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner aanschouwde de snelheid van de RB21 in de laatste twintig ronden van de GP China. “Toen hebben we het gat naar de winnaar (Oscar Piastri, red.) met twee seconden verkleind”, vertelt de teambaas aan Auto, Motor und Sport. “De auto was beter op de hard banden. Nog niet zo goed als het zou moeten zijn, maar nog steeds was er een positieve trend te bespeuren.”

‘Geen slechte auto’

Terwijl adviseur Helmut Marko eerder nog zei dat de RB21 ‘een technische achterstand’ heeft, lijkt Horner de bolide meer te verdedigen. “Max zat maar 0,176 seconden van de polepositie (in Shanghai, red.). En als we niet voorzichtig waren geweest in de beginfase van de race, hadden we op het podium kunnen eindigen. Net als in Melbourne waren we in de tweede helft van de race weer sterk. Je kunt het dus geen slechte auto noemen.”

