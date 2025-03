Red Bull-topman Helmut Marko heeft zich na de Grand Prix van China van afgelopen zondag andermaal uitgelaten over de sportieve toekomst van Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker wordt het moeilijk om de viervoudig wereldkampioen te behouden voor het team als de resultaten niet snel verbeteren.

Met slechts twee races achter de rug is het duidelijk dat de RB21 flink tekort komt ten opzichte van met name McLaren en Mercedes. Deze week is er al crisisoverleg in Milton Keynes, waar ook Verstappen bij aanwezig zal zijn. Van Verstappen is bekend dat hij prestatieclausules in zijn tot en met 2028 doorlopende contract bij Red Bull heeft staan.

Tegenover het eigen tv-kanaal van Red Bull, Servus TV, heeft Helmut Marko zich uitgelaten over een dreigend vertrek van Verstappen na dit seizoen. De Nederlander staat in ieder geval in de warme belangstelling van teams als Mercedes en Austin Martin.

“Max wil een auto waarmee hij altijd kan winnen. Er zijn altijd prestatieclausules en als we dat niet kunnen leveren, wordt het moeilijk om Verstappen te behouden”, zo vertelt Marko, die eraan toevoegt dat er pas twee races zijn geweest.

‘Technische achterstand’

Afgelopen zondag boekte het team van McLaren met respectievelijk Oscar Piastri en Lando Norris haar eerste dubbelslag van het seizoen en werd Max Verstappen vierde. Een week eerder, bij de openingsrace in Melbourne, eindigde de Nederlander knap als tweede. In de WK-stand staat hij momenteel tweede, acht punten achter Norris. Verstappens teamgenoot Liam Lawson eindigde beide races achteraan.

Marko: “We hebben een technische achterstand en moeten uitzoeken hoe we weer een winnende auto kunnen bouwen en binnen welk tijdsbestek.” Van het crisisoverleg in Milton Keynes zegt hij geen wonderen te verwachten. “Een snelle update zou mooi zijn, maar daar kun je niet op vertrouwen.”

