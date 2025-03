De rijderswissel van Liam Lawson met Yuki Tsunoda doet de discussie over het tweede Red Bull-stoeltje weer oplaaien. Inmiddels hebben een flink aantal coureurs, onder wie Alexander Albon en Pierre Gasly, het onderspit gedolven als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat Red Bull graag deze ‘vloek’ van de tweede Red Bull-coureur wil verbreken door een belangrijke verandering door te voeren.

Liam Lawson zag na de GP China zijn Red Bull-avontuur vervroegd eindigen. De Nieuw-Zeelander was slechts de laatste in de reeks van coureurs die hun contract bij de Oostenrijkse renstal niet mochten uitdienen. Zo moest in december Sergio Pérez nog plaatsmaken voor diezelfde Lawson.

Eén van Lawsons problemen tijdens zijn twee races voor het team is dat de RB21 een smal prestatievenster heeft. Hoewel Max Verstappen wel goed met de compromisloze Red Bull-bolide kan omgaan, geeft adviseur Helmut Marko toe dat er een andere aanpak moet komen voor de auto van de tweede coureur. “We hebben er al over nagedacht om de tweede auto anders af te stellen, met een minder agressieve set-up”, legt de Oostenrijker uit aan Motorsport.com. “Iets dat het makkelijker maakt om ermee om te gaan.”

Verstappen verdedigt Lawson

Verstappen was zelf in ieder geval niet blij dat Lawson maar zo kort de tijd kreeg om aan de Red Bull te wennen. De viervoudig wereldkampioen heeft namelijk zelf ook moeite met de wispelturige RB21. “Max kwam met het argument dat de auto erg moeilijk te besturen is en dat als de auto beter zou zijn, Lawson ook beter zou presteren”, vervolgt Marko. “Natuurlijk werken we aan verdere ontwikkeling, maar op dit moment is het moeilijk te voorspellen hoe snel dat zal gebeuren.”

