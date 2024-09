Na de zogenaamde flexi-wings zorgt een nieuw onderdeel van McLaren voor commotie; de achtervleugel van de MCL38 is het gesprek van de dag in de paddock. Het carbon zou zo ver doorbuigen onder aerodynamische druk dat er op hoge snelheden een soort ‘mini-DRS’ ontstaat. Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri is de vleugel legaal, maar rivaal Sergio Pérez is allesbehalve overtuigd.

Na de GP van Azerbeidzjan gingen beelden van de achtervleugel van McLaren viraal – met name op X werden er veel filmpjes gedeeld van de MCL38. De achterkant van de auto werd vergeleken met de concurrenten van Ferrari en Red Bull. Hieruit bleek dat de spoiler bij de papaja’s op hoge snelheden veel verder doorbuigt. Volgens experts creëert dit een soort ‘mini-DRS’, waardoor de auto minder last heeft van luchtweerstand.

De FIA overweegt inmiddels maatregelen tegen het gebruikt van buigbare achtervleugels. Echter, volgens Sergio Pérez is het vrij duidelijk dat McLaren de regels overtreedt. “Het is duidelijk dat het buiten de reglementen valt”, zei hij donderdag tegen het Duitse Auto, Motor und Sport. “Die auto is illegaal, maar het lijkt erop dat ze het toestaan. Ik ben zeer verrast.” Collega Max Verstappen plaatste ook een aantal vraagtekens bij de achtervleugel van McLaren.

