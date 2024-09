De achtervleugel van McLaren houdt de gemoederen flink bezig. Die buigt verder door dan die van naaste rivaal Red Bull; beelden daarvan op social media zijn niemand ontgaan. Ook Max Verstappen niet, zo vertelt hij in Singapore: “Dat zie je met één oog nog.”

De FIA kwam donderdag met een statement over de mogelijk ‘illegale’ achtervleugel van McLaren. Er lijkt sprake van een soort ‘mini-DRS’ als gevolg van buigen onder aerodynamische druk. De FIA stelt dat ze de beweeglijkheid van de onderdelen “nauwlettend in de gaten houdt.” De hamvraag: is het binnen de regels en dus toegestaan?

Verstappen weet het ook niet, klinkt het. Het wachten is op verduidelijking van de FIA. “Maar het is wel redelijk duidelijk toch, wat er gebeurt? Dat zie je met één oog nog.”

Tijd dus voor Red Bull om hetzelfde te gaan doen als McLaren met de achtervleugel? “Als het mag, dan wel ja. Maar dat is dus nog niet duidelijk. Althans niet voor ons.”

