Max Verstappen is Daniel Ricciardo ontzettend dankbaar voor het afsnoepen van een WK-puntje bij Lando Norris. Doordat de Australiër in Singapore de snelste raceronde reed, loopt Norris minder hard in op Verstappen in het coureurskampioenschap. De ‘geweldige’ Ricciardo kan daarom een mooi kerstcadeau van Verstappen verwachten.

Daniel Ricciardo pakte in de slotfase van de race in Singapore nog de snelste raceronde, zodat Lando Norris één puntje minder inloopt op Max Verstappen in het coureurskampioenschap. De Australiër eindigde zelf buiten de top tien, waardoor vooral Verstappen profiteert van de actie van zijn voormalig teamgenoot.

Ricciardo grapte na de race zelf al dat hij wel een heel mooi kerstcadeau krijgt van Verstappen, als de Nederlander straks de titel met één punt verschil wint. “Hij kan alles vragen wat hij wil”, reageert Verstappen op de grap van de Australiër, tegenover de aanwezige media. “Natuurlijk moet ik hem bedanken voor de snelste ronde.”

Geweldige coureur en persoonlijkheid

De Visa RB-coureur hintte na de race dat de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit wel eens zijn laatste Formule 1-race kan zijn. Ook Verstappen kijkt na afloop emotioneel terug op zijn tijd als Ricciardo’s teamgenoot. “Hij is eerlijk gezegd een geweldige kerel. We hebben altijd een geweldige relatie gehad. We hadden een sportieve rivaliteit in het team”, blikt Verstappen terug.

“Hij zal herinnerd worden als een geweldige coureur, maar ook als een geweldig persoon”, vervolgt de Nederlander. “Hij heeft een geweldige persoonlijkheid. Het komt zelden voor dat iemand een hekel aan hem heeft. Ik denk dat we in de toekomst, als ik (ook niet meer in de F1, red.) ben, zullen terugkijken op al die jaren samen en samen een biertje zullen drinken.”

