Zien we Daniel Ricciardo nog terug tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten? De Australiër lijkt zelf te hinten dat de race in Singapore de laatste race van zijn Formule 1-carrière was. De Visa RB-coureur kijkt emotioneel terug op zijn dertien jaar in de autosportklasse, en Ricciardo lijkt al afscheid te nemen van de Formule 1.

Ricciardo startte de Grand Prix van Singapore op de zestiende plek, en eindigde de race twee posities lager. De toekomst van de Australiër in de Formule 1 was voorafgaand aan het Grand Prix-weekend al onzeker, maar de tegenvallende resultaten hebben zijn kansen om bij Visa RB te blijven niet doen toenemen.

“Ik moet ook erkennen waarom ik terugkwam na de McLaren-periode. Ik heb altijd gezegd dat ik niet alleen terug wilde komen om op de grid te staan, ik wilde proberen om weer vooraan mee te vechten en terug te komen bij Red Bull”, vertelt Ricciardo eerlijk tegen de aanwezige media, na de race in Singapore. “Het is er duidelijk niet van gekomen, dus dan moet ik mezelf ook de vraag stellen: ‘wat kan ik nog meer bereiken en waar kan ik nog meer voor gaan?’”

Geen sprookjeseinde

Ricciardo lijkt te hinten dat de race op het Marina Bay Street Circuit misschien wel de laatste race van zijn Formule 1-carrière is. “Ik heb mijn beste beentje voorgezet, laten we zeggen dat het sprookjeseinde niet is gekomen, maar ik moet ook terugkijken op wat het is geweest. Dertien jaar of zo en ik ben trots”, blikt de Australiër terug.

De coureur is daarom er ook erg blij mee dat hij door de fans in Singapore tot Driver of the Day is uitgeroepen. “Meestal is de coureur van de dag niet iets waar wij coureurs te veel naar kijken, maar vandaag kan ik zeggen dat het iets is waar ik dankbaar voor ben. Die van vandaag betekent iets.”

Ook voor de camera’s van Viaplay lijkt de goedlachse Ricciardo al afscheid te nemen van de autosport. “Het is geen verdrietig nieuws”, vertelt Ricciardo. “Als dit het was… Ik wil er geen verdrietig verhaal van maken, maar het is mooi geweest. Er is een kans dat je me niet (in Austin, red.) ziet.”

