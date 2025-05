Juan Pablo Montoya voorspelt een vroegtijdige exit voor Liam Lawson bij Racing Bulls als zijn prestaties niet snel verbeteren. De voormalig Formule 1-coureur en zevenvoudig Grand Prix-winnaar sluit niet uit dat Red Bull-talent Arvid Lindblad, momenteel actief in de Formule 2, halverwege het seizoen zijn debuut maakt in de koningsklasse. Lawson kwam bij Racing Bulls tot dusver niet verder dan een twaalfde plaats, terwijl rookie-teamgenoot Isack Hadjar al twee keer in de punten finishte.

Liam Lawson, die de afgelopen jaren indruk maakte bij het zusterteam van Red Bull – voorheen AlphaTauri, nu Racing Bulls – beleeft een moeizame periode. Na slechts twee invalbeurten bij het hoofdteam van Red Bull moest hij zijn stoeltje weer afstaan aan Yuki Tsunoda. Sindsdien is hij terug bij Racing Bulls, maar ook daar wist hij nog weinig indruk te maken. Het feit dat zijn onervaren teamgenoot Hadjar tot nu toe beter presteert, is ook Juan Pablo Montoya niet ontgaan.

“Als Liam (Lawson, red.) zich niet snel verbetert, zou het me niet verbazen als ze op een gegeven moment Arvid Lindblad inzetten”, aldus Montoya tegenover het Spaanse AS. “Helemaal niet zelfs. Ik zou er niet raar van opkijken.” Volgens de Colombiaan liet Lawson vorig jaar zien dat hij veel potentie heeft, maar lijkt de teleurstelling van het mislopen van een Red Bull-stoeltje nog altijd door te werken. “De situatie bij Red Bull was ingewikkeld”, lichtte Montoya toe. “Ik denk dat het een flinke klap is geweest, en dat hij daarna veel psychologische hulp nodig had.”

Lindblad maakt zijn opwachting

Arvid Lindblad, pas zeventien jaar oud, maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 2. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij inmiddels voldoende superlicentiepunten verzameld om in de Formule 1 te mogen rijden. Of de FIA hem een uitzonderingspositie verleent – aangezien hij pas in augustus achttien wordt – is nog onduidelijk. De jonge Brit geldt in elk geval als een van de grootste talenten binnen de Red Bull-gelederen.

Wat betreft een eventuele rijderswissel benadrukt Montoya de meedogenloze aanpak van Red Bull: “Als Lawson zich niet snel herpakt, weet ik zeker dat Red Bull verder gaat kijken. Zo werken ze nu eenmaal.” De Colombiaan trok daarbij de vergelijking met de recente ontwikkelingen bij Alpine, waar Franco Colapinto het stoeltje overnam van Jack Doohan. “Het is Red Bull”, vervolgde hij. “Het is een beetje zoals bij Alpine nu. Als Franco (Colapinto, red.) niet presteert, zullen ze daar exact hetzelfde doen.”

Arvid Lindblad, Formule 2-coureur voor Campos Racing en een mogelijke vervanger voor Liam Lawson (Red Bull Content Pool)

