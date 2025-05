Red Bull-adviseur Helmut Marko moest in Miami wederom toezien hoe een McLaren er met de zege vandoor ging. Oscar Piastri was bijna veertig seconden eerder over de finishlijn dan Red Bulls eigen coureur Max Verstappen. De Oostenrijkers zien de volgende race, de GP Emilia-Romagna, daarom als erop of eronder, maar Marko betwijfelt of de aankomende upgrades voldoende zullen zijn om McLaren bij te benen.

Met momenteel een verschil van 141 punten tussen kampioenschapsleider McLaren en derde plaats Red Bull zijn de rollen ten opzichte van een jaar geleden omgedraaid. Toen stonden de Oostenrijkers nog met een voorsprong van 115 punten op McLaren bovenaan in het kampioenschap. Dankzij een reeks aan goede upgrades bij het Britse team, kon McLaren Red Bull na de GP Miami 2024 niet alleen bijbenen, maar ook inhalen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt echter niet dat zijn team dat een jaar later dat zomaar de Britten nadoet. “De conclusie is dat we veel te langzaam zijn”, zei de Oostenrijker na de GP Miami tegen Motorsport.com. “We zagen dat McLaren voluit reed, en dat we zeven tienden op ze verliezen. Hun echte snelheid werd (in Miami, red.) voor de eerste keer duidelijk. We moeten prestaties vinden, want het was echt deprimerend hoe snel de McLarens waren.” De twee McLarens waren uiteindelijk beide bijna veertig seconden eerder over de finishlijn in Florida dan Verstappen.

Erop of eronder

Red Bull neemt daarom upgrades mee naar de GP Emilia-Romagna. Het team ziet de aankomende race als erop of eronder. “Het moet voldoende zijn, maar het is erg moeilijk zo’n groot gat te overbruggen”, vertelt Marko tegen OE24. De Oostenrijker prijst de MCL39 als een ‘geweldige, sterke auto’. “We moeten eerlijk zijn, Max kreeg alleen de polepositie in handen (in Miami, red.), omdat beide McLarens en Antonelli in de Mercedes fouten maakte tijdens hun laatste pogingen.”

