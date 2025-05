Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost heeft een onheilspellende boodschap voor Red Bull en de andere topteams. Als de Oostenrijkse renstal na de GP Spanje, wanneer de duimschroeven worden aangedraaid betreffende de regels rondom flexi-wings, niet het tij kan keren, dan gaat McLaren er met de titels vandoor. ‘Dan kan zelfs een uitzonderlijke coureur als Verstappen niets meer doen’, aldus de Oostenrijker.

Geen enkel team kon in Miami weerstand bieden aan de beide McLarens. Oscar Piastri kwam in ronde 14 al aan polesitter Max Verstappen voorbij, terwijl Lando Norris, die ietsjes meer moeite had met de viervoudig wereldkampioen, vier rondes later de Nederlander inhaalde. De twee McLaren-coureurs kwamen vervolgens bijna veertig seconden voor de rest van het veld over de finishlijn.

LEES OOK: Tost onthult welke Verstappen-kwaliteit ‘minstens tien miljoen’ waard is

Ook Red Bull zag natuurlijk de dominantie van het Britse team in de Sunshine State, en werkt daarom nu hard aan de upgrades voor de GP Emilia-Romagna. De nieuwe onderdelen moeten er samen met de strengere regels voor flexibele vleugels, geldend vanaf de GP Spanje, voor zorgen dat het Oostenrijkse team het tij kan keren. Anders, waarschuwt voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost, is de titelstrijd voorbij.

“Red Bulls poging moet echt goed zijn en dat geldt ook voor Ferrari en Mercedes”, vertelt Tost tegenover F1-Insider. “Anders is het kampioenschap voorbij en zal McLaren de rest van het seizoen blijven domineren. Dan kan zelfs een uitzonderlijke coureur als Verstappen niets meer doen.” De Nederlander staat momenteel 32 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri, meer dan het aantal punten dat verdiend kan worden voor het winnen van een race.

LEES OOK: Franz Tost: ‘Aston Martin, het team van de toekomst?’

Sabbatical voor Verstappen?

De terugval van Red Bull heeft wederom de geruchten aangewakkerd dat Max Verstappen wel eens de renstal kan verlaten. Tost ziet echter eerder dat de wereldkampioen een sabbatical inlast, in plaats van gelijk naar Mercedes of Aston Martin overstapt. “Ik zou me kunnen voorstellen dat Max eerst een jaar vrijaf neemt, kijkt wie de nieuwe regels en motoren technisch het beste heeft geïmplementeerd en dan terugkeert”, legt Tost uit. “Eén ding is zeker: iedereen wil Max in het team als dat kan. Ten eerste omdat hij elk team aanzienlijk beter maakt en ten tweede om te voorkomen dat iemand anders hem aantrekt.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.