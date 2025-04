Voormalig AlphaTauri-baas Franz Tost verwacht dat Aston Martin het team van de toekomst kan worden. De afgelopen jaren pompte teameigenaar Lawrence Stroll veel geld in nieuwe infrastructuur en personeel. De kers op de taart was de komst van Red Bull-topontwerper Adrian Newey, die inmiddels druk bezig is met het ontwerpen van de auto voor 2026. Alle ingrediënten voor een succesvolle toekomst zijn aanwezig.

De recente ontwikkelingen bij het team van Aston Martin zijn gerust omvangrijk te noemen. In Silverstone werd een gloednieuwe fabriek uit de grond gestampt, evenals een hightechsimulator die medio maart operationeel werd. Daarbij maken de Britten sinds kort ook gebruik van een nieuwe windtunnel. De voordelen daarvan moeten binnenkort op de baan zichtbaar zijn. Adrian Newey werkt ondertussen aan de bolide voor 2026, en aan Andy Cowell – voormalig motortechnicus bij Mercedes – de taak om alles in goede banen te leiden.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Aston Martin daadwerkelijk competitief wordt; in het huidige kampioenschap vallen de resultaten immers tegen. Vanaf 2026, wanneer de nieuwe technische reglementen ingaan, zou daar verandering in kunnen komen. Met hulp van motorleverancier Honda, dat de afgelopen jaren sterk presteerde met Red Bull, lijkt het team verzekerd van een uiterst sterke basis.

‘Team van de toekomst’

“Ik geloof dat Aston Martin het team van de toekomst wordt”, aldus Franz Tost tegenover Sport1. “Ze hebben een aantal zeer goede mensen aangetrokken, waaronder Adrian Newey en Andy Cowell. Newey is naar mijn mening de beste technicus in de paddock en heeft enorm veel ervaring.”

“Cowell ken ik nog van mijn tijd bij BMW”, vervolgde de Oostenrijker. “Hij bouwde destijds een legendarische tiencilindermotor – verreweg de beste op de grid. Later heeft hij bij Mercedes ook fantastisch werk verricht.”

“Je zou dus kunnen stellen dat Aston Martin de beste man heeft in zowel het ontwerp van de auto als dat van de aandrijflijn”, betoogde Tost. “Natuurlijk is Honda verantwoordelijk voor de motor, maar ik kan me goed voorstellen dat Cowell korte lijntjes heeft met de Japanners. Daarbij beschikt Aston Martin over een zeer moderne fabriek met de juiste faciliteiten. Daarom denk ik dat zij echt de toekomst van de Formule 1 zijn.” De vraag is of het team met dit alles ook een topcoureur kan aantrekken. Eerder kwamen er al geruchten naar buiten dat Stroll Max Verstappen een monstercontract had aangeboden, maar de Nederlander houdt zijn lippen stijf op elkaar als het over transfers gaat.

“Eén ding is zeker, Max (Verstappen, red.) heeft de teams voor het uitkiezen”, aldus Tost. “Iedereen zou hem graag willen contracteren, omdat hij gewoon drie tienden per ronde sneller is dan de rest – dat is een enorm voordeel. Maar op dit moment is hij nog steeds Red Bull-coureur; hij heeft daar een langlopend contract. De vraag is of hij dat vroegtijdig gaat ontbinden. Mercedes heeft de beste papieren, al zou Aston Martin ook interessant kunnen zijn. Persoonlijk denk ik dat Aston Martin de beste keuze is.”

