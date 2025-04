Het team van Aston Martin is verheugd over het gebruik van de nieuwe windtunnel in Silverstone. Nu de Britse renstal de teleurstellende AMR25 drastisch moet verbeteren, biedt deze nieuwe faciliteit uitkomst. De windtunnel, gevestigd op de thuisbasis van Aston Martin in Silverstone, werd medio maart operationeel. De bouw ervan maakt deel uit van de omvangrijke infrastructuurprojecten waarmee het team zich – onder leiding van Lawrence Stroll – in rap tempo heeft versterkt.

Aston Martin maakte tot voor kort gebruik van de windtunnel van Mercedes in Brackley, maar beschikt nu over een eigen faciliteit, gebouwd volgens de nieuwste Formule 1-normen. De tunnel wordt al intensief ingezet voor de verbetering van de AMR25, maar ook voor de ontwikkeling van de auto voor 2026. Teambaas Andy Cowell vertelde in gesprek met F1.com dat het team nu al profiteert van de eigen windtunnel, al kan het ook een uitdaging zijn om een bestaande bolide te optimaliseren in een nieuwe omgeving.

“We zijn sinds kort overgestapt op deze windtunnel,” aldus de Britse teambaas van Aston Martin. “We leggen nu de laatste hand aan onderdelen die binnenkort op het circuit te zien zullen zijn. Men heeft het wel eens over de tijd aflezen op twee horloges – hoe kun je uitspraken doen over de aerodynamica als het ontwikkelingswerk in één windtunnel plaatsvindt, en je vervolgens overstapt op een andere? Natuurlijk zullen ze nooit exact dezelfde resultaten geven, maar we zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst.”

‘Zijn nog niet tevreden’

“Bij sommige onderdelen heeft het ons echt de ogen geopend,” vervolgde Cowell. “Daarna moeten we daarmee aan de slag. Een nieuwe testfaciliteit die een duidelijker en representatiever beeld geeft, betekent ook meer ontwikkelingswerk op aerodynamisch gebied. We moeten vormen aanpassen, onderdelen vervaardigen. Vervolgens moeten we deze componenten op ware grootte produceren en meenemen naar het circuit – een behoorlijk complexe onderneming. Aston Martin zit nu midden in dat proces; we genieten van onze nieuwe windtunnel en kijken ernaar uit om er een snellere raceauto mee te bouwen.”

“We zijn niet tevreden met de huidige prestaties,” gaf Cowell toe. Het team scoorde in de afgelopen triple header geen punten en staat op een matige zevende plaats in het kampioenschap. “We zouden graag sneller gaan en bij elk team punten scoren,” vervolgde hij. “Het team is erg ambitieus, maar het is een complexe sport. Het is een enorme uitdaging om alles onder controle te krijgen. Dat gezegd hebbende zijn we een relatief jong team. We leren onze tools te begrijpen en in te zetten – niet alleen om te overleven, maar ook om te slagen.”

De nieuwe windtunnel in Silverstone

