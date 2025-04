Voormalig teambaas Franz Tost weet wel wat Max Verstappen ‘zo superieur’ maakt. De Nederlander staat met een minder sterke bolide momenteel alsnog vlak achter de McLaren-coureurs in het coureurskampioenschap. Volgens Tost, Verstappens oud-teambaas tijdens zijn Toro Rosso-dagen, is er één kwaliteit van de coureur die miljoenen waard is.

Hoewel Max Verstappen dit seizoen niet de snelste auto van de grid heeft en al meermaals worstelde met problemen aan de RB21, staat de Nederlander maar twaalf punten achter op leider in het coureurskampioenschap Oscar Piastri. Verstappen pakte in Japan zelfs magistraal de overwinning. Franz Tost, Verstappens oud-teambaas bij het toenmalige Toro Rosso, verbaast het niks.

LEES OOK: Sky Sports-commentator ‘belaagd’ door Verstappen-fans na persmoment

Volgens de voormalig teambaas is Verstappen ‘simpelweg drie tienden per ronde sneller dan iedereen’. “Vorig jaar deed Max een test met een Ferrari GT-racewagen. Hij was meteen twee seconden sneller dan de rest”, vertelt Tost aan F1-Insider. “Max heeft gevoel voor snelheid, een ongelooflijk goed overzicht, en een ongelooflijke controle en gevoel over de auto. Het maakt daarbij niet uit welke. Hij heeft elke Formule 1-auto meteen onder de knie. Natuurlijk stemt hij de auto dan af op zijn rijstijl.”

Verstappen miljoenen waard

Tost legt uit hoe de natuurlijke snelheid van Verstappen gelijk staat aan miljoenen euro’s aan ontwikkeling voor een F1-bolide. “Normaal gesproken kun je zo’n stap (qua snelheid, red.) niet maken met een update”, vervolgt de Oostenrijker. “Tenzij je toevallig een wonderonderdeel vindt. Normaal gesproken duurt het heel lang om je auto drie tienden per ronde sneller te maken. Geëxtrapoleerd over een jaar kost dat tien miljoen. Minstens.”

LEES OOK: Franz Tost: ‘Aston Martin, het team van de toekomst?’

Tost hoopt daarom voor Red Bull dat het team met de geplande update in Imola de RB21 kan verbeteren. “Iedereen zal proberen om hem binnen te halen. Maar de vraag is of Max naar een ander team zal gaan. Max en zijn adviseurs zullen goed kijken waar de kans op succes het grootst is.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.