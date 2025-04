Sky Sports-commentator David Croft zegt dat hij op sociale media wordt belaagd door boze fans van Max Verstappen. De Brit werd al vaker bekritiseerd omdat hij in zijn berichtgeving een voorkeur zou hebben voor Britse coureurs. Onlangs vroeg hij Verstappen tijdens een persmoment naar diens toekomst in de Formule 1, waarop de Nederlander een onschuldig grapje maakte. Het resulteerde in veel haatberichten aan het adres van Croft.

Tijdens een officiële persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië vroeg David Croft Max Verstappen naar zijn toekomst bij Red Bull. Te midden van alle geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes of Aston Martin wilde de Sky Sports-commentator hem de gelegenheid geven om te reageren. De vraag kwam volgens Croft naar aanleiding van uitspraken van Helmut Marko, die vreesde voor een mogelijk vertrek van Verstappen.

Verstappen weerlegde de vraag van Croft en gaf aan dat hij niet bezig was met een transfer. De commentator reageerde – met een kleine knipoog – of Verstappen hiermee toegaf dat Marko ongelijk had. “Houd jij je maar gewoon bezig met commentaar geven,” grapte de Nederlander, en daarmee was de kous af. Croft beschouwde deze opmerking als niets meer dan dat; een onschuldig grapje.

Dikke huid

“Max wuifde de vraag weg,” aldus Croft tegenover The Times. “Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dat zou doen, dus ik zei gewoon: ‘Dus Helmut heeft het bij het verkeerde eind?’ En toen zei hij: ‘Concentreer je gewoon op je commentaar.’ Ik denk dat hij eerlijk gezegd een grapje maakte. Max en ik hebben een heel goede relatie; ik ken hem al vanaf het begin. We hebben nooit ruzie gehad – hij is nooit naar me toe gekomen om te zeggen: ‘Ik vind het niet leuk wat je zei.'”

Enkele fans van Verstappen hebben deze interactie echter aangegrepen om de commentator lastig te vallen op sociale media, zo blijkt achteraf. “Sommige Max-fans pikken zoiets op en geven mij dan de schuld voor het stellen van een vraag,” verzuchtte Croft. “Maar dat is mijn werk – mensen kiezen er gewoon voor om mij aan te vallen. Dat is natuurlijk prima. Je mag me zo vaak belagen als je wilt. Bij de volgende persconferentie zit ik er gewoon weer bij en stel ik gewoon weer mijn vragen. Als je een beetje in de schijnwerpers staat, moet je nu eenmaal een dikke huid hebben.”

