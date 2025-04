Na een weekend zonder Grand Prix kunnen we even de balans opmaken. Want wat gebeurde er tijdens de afgelopen triple header allemaal naast de baan? Is Oscar Piastri nu opeens de grote favoriet voor de titel? Overweegt Lewis Hamilton misschien wel een vervroegd pensioen? En hoe zit het eigenlijk met de toekomst van Max Verstappen? Gaat hij straks echt naar een ander team? Dat en meer bespreken we met coureur Jeroen Bleekemolen in de nieuwe Paddockpraat-podcast!

De afgelopen tijd werd er al veel gezegd en geschreven over Max Verstappen. De situatie bij Red Bull is immers niet ideaal. Waar de RB21 aan competitiviteit tekortkomt ten opzichte van McLaren, is het opnieuw aan Verstappen om het verschil te maken. Maar met de nieuwe reglementen van 2026 zou het zomaar kunnen gebeuren dat de Oostenrijkers verder terugzakken in het klassement. Kortom, wordt het tijd voor een transfer voor de Nederlandse kampioen?

LEES OOK: Montoya waarschuwt Verstappen: ‘Wordt Red Bull het nieuwe Williams?’

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk de podcast op Youtube



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." Verstappen heeft de teams voor het uitkiezen | FORMULE 1 Paddockpraat

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.