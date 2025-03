Eind 2024 werd Daniel Ricciardo, toen actief bij Racing Bulls, vroegtijdig vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Na een twijfelachtig seizoen van de Australiër kwam er na de GP van Singapore een einde aan zijn Formule 1-carrière. Lawson, die inmiddels is doorgestroomd naar hoofdteam Red Bull, doet een boekje open over deze bijzondere rijderswissel en het onderlinge respect tussen beide coureurs.

Na zijn ontslag bij McLaren in 2022 leek er al een einde te komen aan de Formule 1-loopbaan van Daniel Ricciardo. Toch keerde hij een halfjaar later terug bij AlphaTauri, waar hij het stoeltje overnam van een worstelende Nyck de Vries tijdens de GP van Hongarije. AlphaTauri werd Racing Bulls, en Ricciardo bleef aan als fulltime coureur. In de tweede seizoenshelft van 2024 kwam er echter alsnog een einde aan zijn illustere carrière; na een matig seizoen besloot het neventeam van Red Bull het vertrouwen te stellen in reservecoureur Liam Lawson.

In een interview met GQ Australia onthulde Lawson dat hij rond de veelbesproken rijderswissel al veel gesprekken had met Ricciardo. Bovendien was de goedlachse Australiër de enige die hem de hand reikte toen hij definitief het Red Bull-stoeltje van Sergio Pérez overnam in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2025. “Natuurlijk is het aan het team om een besluit te nemen,” doelde Lawson op de plotselinge wissel met Ricciardo. “Maar Ricciardo was altijd heel goed voor me. Toen ik in december te horen kreeg dat ik naar Red Bull zou verkassen, was hij de enige coureur die me een berichtje stuurde om me te feliciteren. Dat typeert hem als persoon.”

‘Het was een wreed seizoen’

Lawson legde verder uit dat het ‘slopend’ was om in 2024 vanaf de zijlijn toe te kijken, maar dat hij niet hoopte op de ondergang van Ricciardo. “De mogelijkheden in deze sport glippen snel door je vingers,” lichtte hij toe. “Wat dat betreft was vorig jaar een emotionele achtbaan. Je wenst natuurlijk nooit iemand de ondergang toe, maar voor mij was dat de enige manier om een stoeltje te bemachtigen. Het was een wreed seizoen. Ondertussen werd ik door Red Bull aan alle kanten getest en moest ik elke kans zien te benutten. Al met al was het geen leuke ervaring.”

Het interview met Lawson komt slechts enkele dagen nadat Ricciardo opnieuw van zich liet horen. Na zijn vertrek bij Racing Bulls was het lange tijd stil rondom zijn persoon. Deze week postte hij een bericht op Instagram waarin hij zijn nieuwe rosémerk promootte. Daarbij verwees hij ook naar zijn vergane carrière in de Formule 1. “Ik heb de laatste tijd een beetje gas teruggenomen,” zei hij met een knipoog. De Australiër lijkt te genieten van een welverdiend pensioen.

Liam Lawson erfde eind vorig jaar het Racing Bulls-stoeltje van Daniel Ricciardo (Red Bull Content Pool)

