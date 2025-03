Red Bull-coureur Liam Lawson staat voor zijn eerste seizoensstart in de Formule 1 en zijn eerste race met teamgenoot Max Verstappen. Een zware dobber voor de jonge Nieuw-Zeelander, die vooralsnog alleen dienst heeft gedaan als invaller bij neventeam Visa RB. Na het uiterst teleurstellende seizoen van Sergio Pérez is het aan Lawson om tijdens de GP van Australië te bewijzen dat hij Verstappen wél kan bijhouden.

“Ik kijk uit naar mijn eerste weekend bij het team”, reageert Liam Lawson in een officieel persbericht van Red Bull. De GP van Australië belooft direct een vuurdoop te worden voor Lawson – het Albert Park Circuit is een nieuwe uitdaging voor de 23-jarige Formule 1-coureur. “Het wordt mijn eerste weekend in Melbourne, dus er is veel om naar uit te kijken”, legt hij uit. “Het team en ik hebben ons goed kunnen voorbereiden, dat was geweldig. Het was mijn eerste preseason in de sport, dus het is leuk om al dat harde werk mee te kunnen nemen naar Australië dit weekend.”

Lawson legt uit dat hij zich goed heeft kunnen voorbereiden met behulp van het nodige simulatorwerk. “Dat is heel belangrijk voor mij geweest, net als de tijd die ik heb doorgebracht met de technici”, licht hij toe. “Dit is een nieuwe crew voor mij, dus ik wilde voor de start van het seizoen een goede band opbouwen. Het is natuurlijk erg spannend om aan een nieuw Formule 1-seizoen te beginnen. Daarbij is het de eerste keer dat ik in Australië race. Dat gezegd hebbende, is het wel dicht bij huis, dus het voelt voor mij als een thuisrace.” Liam Lawson groeide op in Hastings, Nieuw-Zeeland. “Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan als Red Bull-coureur en het hele jaar honderd procent te geven voor het team en de fans”, besloot hij.

Liam Lawson en teamgenoot Max Verstappen poseren in hun nieuwe racepakken voor 2025 (Red Bull Content Pool)

