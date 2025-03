Max Verstappen staat aan de vooravond van een nieuw Formule 1-seizoen. Het wordt zijn elfde jaar in de koningsklasse en een nieuwe kans om zijn titel te prolongeren. Vooralsnog heeft de Red Bull-coureur niet de beste papieren voor een titelslag; vooral McLaren bleek tijdens de wintertests in Bahrein erg snel. Desalniettemin heeft een enthousiaste Verstappen in aanloop naar de GP van Australië vertrouwen in zijn team.

“Het is geweldig om weer te racen en officieel aan het seizoen te beginnen”, blikt Verstappen vooruit in een officieel persbericht. Maandag vloog de 27-jarige kampioen naar Australië voor de openingsrace op het Albert Park Circuit. Het is voor het eerst sinds 2019 dat het seizoen down under aftrapt. “Het is goed om te zien dat de eerste race van het seizoen van start gaat in Melbourne”, aldus Verstappen. “Ik reed hier ooit mijn debuutrace in de Formule 1, dus ik heb veel goede herinneringen aan deze plek. Daarnaast zijn de fans hier altijd heel gepassioneerd.”

Vorige week gaf Verstappen nog aan dat hij niet meedoet voor de winst in Australië. Daarvoor zou met name McLaren te snel zijn, zo concludeerde hij na de wintertests. “In Bahrein hebben we veel geleerd, maar er is nog veel werk te doen”, legt hij uit. “We hebben ideeën over wat we kunnen doen en hoe we verder kunnen met wat we tijdens de test hebben geleerd. We hebben de gegevens geanalyseerd en bekeken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Nu is het zaak dat we de boel verder optimaliseren. We zijn klaar om weer van start te gaan, en ik heb er zin in om aan het seizoen te beginnen.”

In 2015 maakte Max Verstappen tijdens de GP van Australië zijn debuut in de Formule 1 (Red Bull Content Pool)

