Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen! Anders dan in voorgaande jaren reizen Max Verstappen en consorten deze week naar Australië voor de openingsrace; het jubileumjaar wordt afgetrapt op het Albert Park Circuit in Melbourne. De GP van Australië belooft direct een interessante krachtmeting te worden, niet in de laatste plaats door het knotsgekke weerbericht.

In aanloop naar de Australische Grand Prix blaakte regerend wereldkampioen Max Verstappen nog niet van vertrouwen. “Ik denk niet dat we in Melbourne meedoen voor de overwinning”, verklaarde hij tijdens een persmoment met Viaplay. Toch is er hoop voor de Nederlander. Iedereen weet hoe fenomenaal hij in de regen is – laten we de GP van São Paulo van vorig jaar niet vergeten – en ook down under lijkt het straks met bakken uit de hemel te komen.

Weerbericht GP Australië

Op de openingsdag, vrijdag, blijft het vooralsnog droog in Melbourne. De zon zal flink schijnen en het wordt zo’n 26 graden Celsius. Verder staat er een zachte zuiderwind, maar die zal waarschijnlijk geen invloed hebben op de auto’s op het circuit. Op zaterdag, wanneer de kwalificatie wordt verreden, loopt de temperatuur verder op. Het kan zomaar 33 graden worden op het Albert Park Circuit en opnieuw blijft het droog. Voor bezoekers geldt dus: zonnebrand meenemen!

Tijdens de Grand Prix slaat het weer echter om. De temperatuur komt niet boven de 24 graden uit, en de zon maakt plaats voor bewolking. Bovendien wordt er de hele dag door neerslag voorspeld! De kans op regen bedraagt zo’n 90%. Even samenvatten: de eerste race van het seizoen, vijf rookies op de grid en een grote kans op regen. Dat belooft wat!

