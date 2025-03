Het Formule 1-seizoen 2025 gaat officieel van start met de Grand Prix van Australië. Melbourne heeft opnieuw de eer om als eerste race op de kalender te staan, een positie die Australië sinds 2020 had verloren. De race op het Albert Park Circuit biedt uitdagende bochten, hoge snelheden en strategische keuzes die het verschil kunnen maken. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de GP van Australië met Nederlandse tijden.

Tijdschema GP Australië 2025 (Nederlandse tijd)

Door het tijdsverschil met Australië vinden de sessies in Nederland vroeg in de ochtend plaats. Zet je wekker, want het belooft een spannend weekend te worden!

Vrijdag 14 maart

Eerste vrije training: 02:30 – 03:30 uur

Tweede vrije training: 06:00 – 07:00 uur

Zaterdag 15 maart

Derde vrije training: 02:30 – 03:30 uur

Kwalificatie: 06:00 – 07:00 uur

Zondag 16 maart

Race: 05:00 uur

Wat kun je verwachten van de GP van Australië?

Albert Park staat bekend om zijn semi-stratencircuitkarakter, wat betekent dat grip en bandenmanagement cruciaal zijn. Omdat dit de eerste race van het seizoen is, krijgen we voor het eerst een goed beeld van de krachtsverhoudingen tussen de teams. Zullen de winterupdates van Red Bull, Ferrari en Mercedes direct hun vruchten afwerpen? Of zorgt een ander team voor een verrassing?

