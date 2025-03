Max Verstappen voorzag rookie Gabriel Bortoleto vorige week vlak voor de start van de Grand Prix van Australië van een bijzonder advies. De Nederlander vertelde dat donderdag in China. “Hij vroeg me na het volkslied op welke banden ik ging starten in de regen. Ik zei: Intermediates, dan komt het goed.”

Zo hielp Verstappen dus Sauber-coureur Bortoleto met de bandenkeuze, want die was op het oog niet heel simpel. Hoe nat was de baan en hoeveel regen zou er nog vallen? De rookie trok de stoute schoenen aan en besloot Verstappen te vragen hoe hij erin stond, met diens ervaring als viervoudig wereldkampioen en ‘koning in de regen’ in het achterhoofd. “En ik ben geen figuur die dan geheimzinnig gaat doen”, aldus de Nederlander.

Wat helpt, is de klik die de twee (nu al) hebben. Er is groot wederzijds respect, daarnaast zijn de twee op de baan ook niet in gevecht met elkaar en dan bijt een goed advies dus niet. Verstappen: “Ik spreek ‘Gabi’ vaak, hij is een aardige kerel en een goede coureur. Ik hou van zijn benadering: een harde werker, met passie voor Formule 1. Dus als hij me wat vraagt, ga ik dingen niet voor mezelf houden.”

‘Max, wat ga je doen?’

Vandaar het oprechte antwoord nadat Bortoleto na het volkslied vroeg naar Verstappens bandenkeuze. “Max, wat ga je doen?’, vroeg hij. Ik zei: Intermediates.” Hij: ‘Echt?’ De Nederlander adviseerde vervolgens Bortoleto om te vragen wat met die banden te kunnen doen. Verstappen keek naar eigen zeggen niet op van de vraag. “Het is normaal, het is z’n eerste race en dat is altijd stressvol. En in dit geval ook intimiderend, met zulke moeilijke, regenachtige omstandigheden om in te debuteren. Als hij vragen heeft, zal ik ze altijd beantwoorden.”

