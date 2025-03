Verwacht geen wonderen, zo luidt de boodschap van Max Verstappen in China voorafgaand aan de tweede race van het Formule 1-seizoen. In Sjanghai blikt hij daags voor de start van het Grand Prix-weekend vooruit. “Ja, de balans in onze auto is beter dan vorig jaar. En kan nóg beter worden. Maar de auto van McLaren is nú al op alle fronten goed.”

Verstappen zit er kalmpjes bij tijdens het vraaggesprek. Enerzijds is er de berusting over de voorsprong van McLaren, anderzijds de tevredenheid over het resultaat vorige week bij de eerste wedstrijd van het seizoen in Melbourne. “We zijn daar een plek hoger geëindigd dan verwacht.”

Daarmee doelt hij op het feit dat de van de natte baan gegleden Oscar Piastri ver achter hem over de finish kwam, op plek 9. McLaren, dat Lando Norris de race zag winnen, miste daardoor een bijna zekere één-twee. In Melbourne was het Verstappen die profiteerde. Hij haalde als vanouds het maximale uit de Red Bull-bolide en zag dat beloond worden met de op een na hoogste trede van het ereschavot.

In de paddock in Sjanghai heerst bij vriend en vijand het gevoel dat McLaren in droge omstandigheden dominant zal zijn. Het zou Verstappen niet verbazen; hij prijst de snelheid van de concurrentie uit Woking en verwacht daarom geen wonderen. “McLaren heeft een auto die nú al op alle vlakken goed is.” En de RB21? Dat die al na één race een betere indruk heeft achtergelaten dan diens voorganger is duidelijk. Verstappen knikt: “De balans in onze auto is beter dan vorig jaar. Maar we zijn er nog niet, het kan nog beter.”

