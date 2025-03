Oscar Piastri zag zijn droom van een podiumplaats tijdens zijn thuisrace in duigen vallen. De Australiër was voor zijn uitstapje naast de baan in ronde vijfenveertig zelfs nog kanshebber voor de winst, totdat McLaren een opvallende team order gaf. Volgens Piastri was het moment slechts “een klein onderdeel” van het grotere verhaal, maar de McLaren-coureur wil toch zijn team erover spreken.

Nadat Oscar Piastri in ronde zeventien de Red Bull van Max Verstappen had ingehaald, leek het heel even dat alleen Lando Norris nog in de weg stond van een thuiszege voor de Australiër. Piastri kwam steeds dichter bij zijn teamgenoot, maar kreeg toen van McLaren de opdracht om “de posities zo te houden”. “Ik ben sneller, maar oké”, antwoordde de coureur.

Toen Piastri uiteindelijk wel toestemming kreeg om tegen Norris te racen, was het eigenlijk al te laat voor de thuisheld. Een moment in bocht zes zorgde ervoor dat de Australiër twee seconden achter de raceleider Norris terechtkwam. Tien rondes later ging Piastri van de baan, waardoor de droom van een podiumplaats helemaal voorbij was.

Piastri wil verhaal halen

Volgens de teleurgestelde Australiër was de team order van McLaren echter maar een “klein moment” in de race op zondag. “De raceomstandigheden waren behoorlijk extreem”, verdedigt Piastri het besluit van zijn team. “Op dat moment kwamen we de achterliggers tegen, en er was maar één droge lijn. We wisten daarbij ook niet of er nog meer regen kwam.”

Toch wil Piastri verhaal halen bij McLaren over het moment. “Ik zal met het team spreken en proberen te begrijpen wat er nu precies aan de hand was. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat dit soort team orders in beide richtingen kunnen gaan”, lijkt Piastri zijn teamgenoot alvast te waarschuwen.

