Lando Norris is het nieuwe seizoen goed gestart met zijn vijfde Grand Prix-zege. McLaren kreeg al sinds de testdagen in Bahrein de favorietenrol toebedeeld, maar na de overwinning in Australië durft de Brit het nu zelf ook hardop te zeggen. ‘We zijn de favorieten’, bekent Norris, die wel gelijk wat kanttekeningen plaatst.

Lando Norris startte de race in Melbourne op polepositie en kwam vervolgens als eerste over de finishlijn. Hoewel deze statistiek een makkelijke race voor de Brit suggereert, moest Norris wel degelijk tot aan het einde strijden voor zijn vijfde Grand Prix-zege. Rivaal Max Verstappen kwam namelijk op het einde nog binnen een seconde van de McLaren-coureur.

“Max zat drie tienden achter mij”, zegt ook Norris na de race. “Vorig jaar zaten wij (McLaren, red.) veel verder (achter Red Bull, red.), maar eindigden we het seizoen met de beste auto.” De Brit waarschuwt daarom om niet te hard van stapel te lopen. Toch durft Norris wel een conclusie aan de race te verbinden, die hij eerder nog niet durfde te maken. “Ik denk wel dat we de favorieten zijn, omdat het team geweldig werk heeft verricht en de auto echt vliegt. Maar we zullen nog wel races hebben waarin we het moeilijk zullen krijgen.”

‘Niet onze mentaliteit’

George Russell concludeerde voorafgaand aan de race in Melbourne al dat McLaren op eenzame hoogte staat. “McLaren kan de ontwikkeling van de MCL39 al stopzetten en zich volledig focussen op 2026”, zei de Mercedes-coureur. Norris is dat echter niet met zijn landgenoot eens.

“Ik weet dat George zei dat we al op 2026 kunnen focussen, en als dat (Mercedes’, red.) mentaliteit is, geweldig, maar dat is niet onze mentaliteit”, aldus Norris. “We hebben nog veel werk te doen aan de auto van dit jaar. Als je te veel op je lauweren gaat rusten in deze positie, ga je onderuit. Als je in de Formule 1 gaat denken dat alles wel goed gaat, is dat het moment dat je juist verliest.”

