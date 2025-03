Na een overwinning op het asfalt van het Albert Park Circuit leidt Lando Norris het wereldkampioenschap in 2025. De Brit kende een spectaculaire race in Australië, mede dankzij de beslissingen van zijn team. Waar McLaren vorig jaar geregeld worstelde met het controleren van een race, is Norris dankbaar dat de strategen in Melbourne besluitvaardig optraden.

“Zo’n overwinning is extra speciaal”, zei een opgeluchte Lando Norris na afloop van de race. Mede dankzij de slechte weersomstandigheden down under moesten liefst zes coureurs vervroegd opgeven. Daarbij moest er drie keer een safety car aan te pas komen. “Het had allemaal zo snel, zo fout kunnen gaan”, aldus Norris. “Het was enorm stressvol, maar daardoor voelt het ook extra lekker om hier te zitten.”

De 25-jarige coureur is vooral tevreden met het team van McLaren, dat te midden van alle chaos de juiste beslissingen maakte om Norris aan de vijfde overwinning van zijn carrière te helpen. “Het is goed om te zien dat we zo besluitvaardig waren”, legde hij uit. “Vorig jaar waren we bijvoorbeeld in Canada en Groot-Brittannië te besluiteloos en dat kostte ons uiteindelijk de race. Hier hebben we consistent de juiste keuzes gemaakt en de goede risico’s genomen.”

‘Ben nog geen kampioen’

“In het verleden hebben we gewoon te veel overwinningen laten liggen”, vervolgde Norris. “Een aantal keer zaten we er gewoon naast met de strategie. Gedurende de winter heeft het team veel geoefend met de besluitvorming en het maken van strategische keuzes.” Toch waren er momenten waarop hij nog steeds in discussie ging met zijn race-ingenieur. “Af en toe heb ik hele verhalen verteld – ik had de boordradio net zo goed de hele race aan kunnen laten”, grapte hij. “Dat gezegd hebbende, ben ik het strategische team ontzettend dankbaar. Zij hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt en dat heeft zich vandaag uitbetaald.”

Ondanks dat McLaren de juiste keuzes maakte in Melbourne, eindigde Max Verstappen binnen één seconde van Norris. Laatstgenoemde legde uit hoe hij omging met de druk van zijn Nederlandse rivaal. “Ik wist dat ik meer zou worstelen dan hij, mijn intermediates waren nu eenmaal twee ronden ouder en de baan begon heel snel op te drogen”, vertelde hij. “Natuurlijk wist ik dat Verstappen snel zou zijn in die laatste minuten – het was niet alleen de druk van het feit dat hij achter me reed, maar ook mijn eigen concentratie. Je raakt de kerb verkeerd, je ligt eraf, je gaat over de witte lijn, je ligt eraf, je raakt de grindbak, je ligt eraf.”

Tot slot wilde Norris het voordeel van de ogenschijnlijk ijzersterke MCL39 bagatelliseren. “We hebben nog veel werk te doen”, stelde hij. “Op de natte baan was Verstappen net zo snel als wij. We zijn misschien de favorieten, maar als we vandaag in bijvoorbeeld Bahrein hadden geracet, denk ik echt niet dat we hadden gewonnen. Het voelt natuurlijk goed om het kampioenschap nu te leiden, maar tegelijkertijd betekent het helemaal niets. Ik ben nog geen kampioen.”

