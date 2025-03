Melbourne verveelt nooit! De GP van Australië was een bijzonder spektakelstuk om het jubileumjaar van de Formule 1 mee af te trappen. Lando Norris tekende voor de overwinning, al finishte Max Verstappen binnen één seconde van zijn Britse rivaal. Met deze eerste zege op zak heeft Norris een einde gemaakt aan de heerschappij van Verstappen in het coureurskampioenschap. Een uniek record kwam zondag ten einde.

Max Verstappen is nog altijd regerend wereldkampioen bij de coureurs, maar door de overwinning van Lando Norris in Melbourne leidt de Nederlander niet langer het kampioenschap. Met vijfentwintig nieuwe punten gaat zijn concurrent van McLaren aan kop. De laatste keer dat Verstappen niet bovenaan stond in het klassement was in aanloop naar de GP van Miami in 2022. In totaal stond de Nederlander 1029 dagen bovenaan – een bijzonder record binnen de Formule 1.

Norris beëindigt heerschappij Verstappen

In de tijd dat Verstappen het kampioenschap leidde, heeft hij liefst veertig overwinningen op zijn naam gezet. Bovendien slaagde geen enkele andere coureur erin om in dat tijdsbestek meer dan vier races te winnen. De volgende op de lijst is Michael Schumacher, die respectievelijk 896 en 630 dagen achtereen het coureurskampioenschap leidde. Dat deed hij van 2000 tot 2003 en van 2003 tot 2005. De Duitse legende had ruim 1500 opeenvolgende dagen aan de leiding kunnen gaan, ware het niet dat McLaren en Kimi Räikkönen in 2003 de openingsrace wonnen.

Na Schumacher volgen nog meer grote namen die lange tijd de leiding in het kampioenschap in handen hebben gehad: Ayrton Senna met 581 dagen (1990-1992), Alberto Ascari met 574 dagen (1952-1954) en Fernando Alonso met 560 dagen (2005-2006).

