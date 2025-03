Hoewel hij in de slotfase van de Grand Prix van Australië zowaar nog vocht om de zege, was Max Verstappen blij dat hij tweede werd. “Prima prestatie. En het zijn achttien punten meer dan vorig jaar.”

Door het resultaat moet Verstappen voor het eerst sinds 1029 dagen de leiding in het WK aan een ander laten. Zelf de Grand Prix winnen bleek een brug te ver: Lando Norris was simpelweg te snel. “Ik kwam aan het einde van de race nog dichtbij, omdat hij een foutje maakte in bocht 6”, vertelde Verstappen. “Maar zelfs met DRS blijft het moeilijk om in Melbourne in te halen.”

En dus moest Red Bull tijdens de chaotische wedstrijd het hoofd koel houden en bijvoorbeeld tactisch iets proberen om McLaren te verschalken. Het is de reden waarom Verstappen op een gegeven moment doorreed in de regen, waar Norris juist de pits in kwam. Verstappen, blij: “We besloten buiten te blijven, je moet wat proberen. Het was de gok waard.”

Tot winst leidde het niet, maar daar maalde de regerend wereldkampioen niet om. “Als we het anders hadden gedaan, was ik alsnog als tweede geëindigd. Dit is een goed begin van het seizoen”, klonk het, zeker in de wetenschap dat Verstappen vorig jaar nog uitviel in Melbourne. Vandaar de achttien punten meer dan destijds.

