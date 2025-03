Het dominante optreden van Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de GP van Australië verbaasde zelfs de teamleiding van McLaren. Laatstgenoemde kende een ongelukkige spin in de slotfase van de race, maar anders was de kans groot geweest dat beide papaja’s op het podium waren geëindigd. Teambaas Andrea Stella wist dat McLaren met de MCL39 een potente auto had gebouwd, maar stond versteld van de absolute snelheid in Melbourne.

Na afloop van de race, waarin Lando Norris uiteindelijk zegevierde boven rivaal Max Verstappen, gaf Stella toe dat McLaren nog competitiever was dan aanvankelijk gedacht. “In zekere zin is dit een kleine verrassing voor ons, hoe competitief de auto is”, reageerde hij tegenover de media in Australië. “Laat ik er wel aan toevoegen dat de mate van competitiviteit me verbaast, niet het feit dat we onze doelstellingen op dit gebied hebben gehaald.”

Stella legde uit dat McLaren, als regerend wereldkampioen, ambitieuze doelen heeft gesteld voor het jubileumseizoen. Hij benadrukte daarbij aerodynamische efficiëntie, mechanische verbeteringen en bovenal bandenmanagement. Volgens de concurrentie blinkt de Britse renstal vooral op dat laatste vlak uit. “We wilden ambitieus zijn”, bevestigde Stella. “We weten dat Ferrari, Mercedes en Red Bull zodanig met ons kunnen concurreren dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid.” McLaren ging er in 2024 weliswaar met de titel vandoor, maar het kampioenschap werd pas tijdens de allerlaatste GP beslist.

Ondanks de zege in Melbourne wil Stella de huidige voorsprong van McLaren dan ook relativeren. Vooral Ferrari heeft volgens hem nog niet de ware potentie van de SF-25 laten zien. “Ik denk eigenlijk dat Ferrari helemaal niet zo ver van ons af zit”, stelde hij. “Daar gaan we nog veel meer van zien. Voorlopig hebben we onze doelen gehaald, maar eerlijk gezegd kunnen de komende races pas echt inzicht geven in de daadwerkelijke rangorde. Circuits zoals Shanghai en Suzuka kunnen een veel betere indicatie geven van de hiërarchieën tussen de topteams.”

