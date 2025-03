Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur steekt de hand in eigen boezem na een teleurstellend Ferrari-debuut voor Lewis Hamilton. Volgens de Fransman moet de Scuderia een betere manier van communiceren vinden voor de Brit. Hamilton had namelijk tijdens de race in Melbourne behoorlijk wat moeite met de ‘vele informatie’ vanuit zijn race-ingenieur Ricciardo Adami.

Het was een teleurstellend weekend voor de tifosi in Melbourne. Het langverwachte debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari eindigde met niet meer dan een tiende plek voor de coureur. De Brit gaf vlak na de race meteen aan dat de omstandigheden op het Albert Park Circuit lastig waren, en dat hij nog heel erg aan de SF-25 moet wennen.

LEES OOK: Hamilton baalt na Ferrari-debuut: ‘Niet waarop ik hoopte’

Betere communicatie

Daarnaast verliep de communicatie met nieuwe race-ingenieur Riccardo Adami ook niet lekker. De zevenvoudig wereldkampioen gaf zelf al aan dat ook dat een kwestie van gewenning is. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil echter het proces voor Hamilton versnellen. “Het was de eerste race, de eerste keer dat we moesten communiceren tussen de pitmuur en de auto, en we kunnen het veel beter doen”, vertelt Vasseur aan ESPN.

LEES OOK: Hamilton verdedigt race-ingenieur na miscommunicatie: ‘Hij deed zijn best’

“De race verliep inderdaad niet van een leien dakje. De strategie was moeilijk en we moeten een betere manier van communiceren vinden. We moeten begrijpen wat Lewis nodig heeft betreffende de communicatie, en dat konden we alleen leren door in deze situatie te zijn. We zullen volgende week beter zijn”, belooft Vasseur alvast aan Hamilton.

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.