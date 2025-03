Lewis Hamilton verdedigt de manier van communiceren van zijn race-ingenieur Riccardo Adami. De Italiaan is dit jaar voor het eerst de ingenieur van de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor de twee nog niet helemaal goed op elkaar zijn ingespeeld. “Ik houd er gewoon niet van om tijdens de race heel veel informatie te krijgen”, legt Hamilton uit.

Het was een opvallend moment tijdens de GP Australië: Lewis Hamilton die zijn kersverse race-ingenieur Riccardo Adami leek af te kappen. “Je kunt K1 gebruiken als je dichterbij komt”, zei de Italiaanse ingenieur tegen Hamilton. “Laat mij maar, alsjeblieft”, kwam het antwoord van de wereldkampioen. Waarop Adami nog een keer herhaalde: “K1 beschikbaar.” Hamilton antwoordde vervolgens een beetje geïrriteerd: “Ja, dat weet ik, laat mij maar”.

Na de race verdedigt Hamilton echter zijn race-ingenieur en de manier waarop de Italiaan communiceert. “Riccardo deed het heel er goed, ik denk dat we meer en meer over elkaar moeten leren”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. “Na dit weekend nemen we alles onder de loep, we bespreken alle opmerkingen. Ik houd er gewoon niet zo van om tijdens de race heel veel informatie te krijgen, tenzij ik erom vraag. Maar hij deed zijn best, en we gaan door.”

Vuurdoop

Ondanks dat Hamilton niet verder kwam dan een tiende finishplaats, twee plekken lager dan teamgenoot Charles Leclerc, vond de Brit het weekend in Australië wel waardevol. “Ik heb veel geleerd dit weekend”, aldus Hamilton. “Ik moet wat dingen veranderen de komende week. Maar vandaag was een vuurdoop. Het was mijn eerste keer in een Ferrari in de regen.”

