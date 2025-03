Lewis Hamilton had zich bij de Grand Prix van Australië naar eigen zeggen meer voorgesteld van zijn Ferrari-debuut, en velen met hem. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in zijn eerste race voor zijn nieuwe team slechts als tiende.

Heel snel was de bolide van Ferrari in de kwalificatie ook al niet, getuige de achtste plek van Hamilton en de zevende plek van teamgenoot Charles Leclerc. In de race zou het wellicht beter gaan, was de verwachting. Maar de regenachtige omstandigheden veranderden alles, in combinatie met de tactische keuzes. Zo reed Ferrari volgens Hamilton te lang door op slicks nadat het al regende. “Dit is een gemiste kans voor ons.”

Dat de Brit zijn eerste punt als Ferrari-coureur binnen heeft, doet hem deugd. “Maar al met al is dit niet waar ik op gehoopt had. Dit was een race waarin van alles gebeurde, waarin je aan van alles moet wennen bij een nieuwe team. De omstandigheden waren lastig, het besturen van de auto daardoor ook.”

Wanhopen doet hij niet. “De auto heeft genoeg te bieden.”

